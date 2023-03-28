Хачанов станет отцом во второй раз

В эти минуты проходит матч четвёртого раунда турнира серии «Мастерс» в Майами, в котором 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет с четвёртым номером рейтинга ATP греком Стефаносом Циципасом.
В одном из моментов объективы телекамер запечатлели на трибуне супругу Хачанова Веронику. Из кадра отчётливо видно, что девушка находится в положении.
У Карена и Вероники уже есть сын Давид, родившийся в 2019-м.
Напомним, Хачанов и Циципас встречались в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в январе этого года. В том матче победу в четырёх сетах одержал греческий теннисист.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Стефанос Циципас.
Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.