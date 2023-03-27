Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Times: принцесса Уэльская согласилась наградить россиян на Уимблдоне

Илья Родин

Принцесса Уэльская, жена принца Уильяма, выразила готовность принять участие в награждении победителей Уимблдона даже в том случае, если выиграют российские или белорусские спортсмены. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

Times: принцесса Уэльская согласилась наградить россиян на Уимблдоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Кэтрин на протяжении нескольких лет является покровительницей клуба AELTC, на кортах которого проходят матчи «Большого шлема».

Автор статьи напомнил, что в 2022 году организаторы отказались допустить россиян и белорусов на турнир даже в нейтральном статусе. В итоге, международные теннисные ассоциации лишили «Большой шлем» рейтинговых очков и оштрафовали на $2 млн в общей сложности.

По данным обозревателя, организаторы опасались поставить Кэтрин в неловкое положение на церемонии награждения. По их мнению, она непременно оказалась бы в сложной ситуации, если бы ей пришлось вручать трофей теннисисту из России или Белоруссии.

Медведев высказался о возможности возвращения на Уимблдон

Уточняется, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турнир, который пройдет в Лондоне в июле 2023 года, будет принято в ближайшие две недели.

Теннис,принц Уильям,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий