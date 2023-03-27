Times: принцесса Уэльская согласилась наградить россиян на Уимблдоне

Принцесса Уэльская, жена принца Уильяма, выразила готовность принять участие в награждении победителей Уимблдона даже в том случае, если выиграют российские или белорусские спортсмены. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кэтрин на протяжении нескольких лет является покровительницей клуба AELTC, на кортах которого проходят матчи «Большого шлема».

Автор статьи напомнил, что в 2022 году организаторы отказались допустить россиян и белорусов на турнир даже в нейтральном статусе. В итоге, международные теннисные ассоциации лишили «Большой шлем» рейтинговых очков и оштрафовали на $2 млн в общей сложности.

По данным обозревателя, организаторы опасались поставить Кэтрин в неловкое положение на церемонии награждения. По их мнению, она непременно оказалась бы в сложной ситуации, если бы ей пришлось вручать трофей теннисисту из России или Белоруссии.