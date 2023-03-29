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1 час назад

Потапова уступила третьей ракетке мира Пегуле, американка отыграла два матчбола

Матч ТВиещё 5

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 1000, который проходит в американском Майами.

Потапова уступила американке в четвертьфинале турнира в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче ¼ финала россиянка в трех сетах проиграла представительнице США Джессике Пегуле, которая занимает 3 ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

По ходу третьего сета при счете 5:4 на своей подаче Потапова имела два матчбола, но Пегуле сначала удалось отыграть отставание, а затем взять верх на тай брейке.

21 летняя Потапова не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира категории 1000 — её лучшим достижением остаются четвертьфинал соревнований в Дубае в 2021 году и нынешний.

На стадии полуфинала Пегуле предстоит сыграть с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

WTA 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 3) — Анастасия Потапова (Россия, 27) — 4:6, 6:3, 7:6 (2)

Теннис,Елена Рыбакина,Анастасия Потапова,
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