«На Бьянку было больно смотреть». Александрова — о травме Андрееску

«Очень жаль, что это случилось с Андрееску. На Бьянку было больно смотреть. Особенно когда понимаешь, что ничем не помочь, не можешь ничего сделать для неё – это ужасно. Надеюсь, что с ней всё будет в порядке и желаю ей скорейшего выздоровления. Первый сет был супержестким и интересным. Этот матч мог бы стать отличным для нас обеих, если бы не травма Бьянки», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.