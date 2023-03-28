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«На Бьянку было больно смотреть». Александрова — о травме Андрееску на турнире в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова отреагировала на снятие из-за травмы канадки Бьянку Андрееску, вследствие чего россиянка вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США).

«На Бьянку было больно смотреть». Александрова — о травме Андрееску
© Чемпионат.com

Александрова выиграла первый сет на тай-брейке, а во втором уступала со счётом 0:2, когда Андрееску взяла медицинский тайм-аут и в итоге снялась с турнира из-за травмы ноги.

«Очень жаль, что это случилось с Андрееску. На Бьянку было больно смотреть. Особенно когда понимаешь, что ничем не помочь, не можешь ничего сделать для неё – это ужасно. Надеюсь, что с ней всё будет в порядке и желаю ей скорейшего выздоровления. Первый сет был супержестким и интересным. Этот матч мог бы стать отличным для нас обеих, если бы не травма Бьянки», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале 18-я сеяная Александрова встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой (15-й номер посева).

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