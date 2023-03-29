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54 минуты назад

Медведев обыграл Алиса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Чемпионат.comиещё 2

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) переиграл француза Кентена Алиса (79-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Майами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Россиянин победил со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 11 минут. За это время Медведев сделал 7 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырёх заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Алис выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта

В 1/4 финала Даниил встретится с американцем Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).

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Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Теннис,Кристофер Юбэнкс,Даниил Медведев,
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