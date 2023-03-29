Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) переиграл француза Кентена Алиса (79-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Россиянин победил со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 11 минут. За это время Медведев сделал 7 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырёх заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Алис выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта