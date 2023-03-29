Медведев — о переносе матча с Алисом из-за дождя: попробуйте поиграть в полночь

«Я думал, что матч перенесут. Всё это время лежал – больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять.



Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь», — сказал Медведев в интервью на корте.