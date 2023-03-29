Украинская теннисистка Костюк: весь год мы боролись за исключение россиян из тенниса

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Ее слова передает ESPN.
"Мы в течение последнего года боролись за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего вида спорта. К сожалению, мы не являемся независимыми игроками. Мы работаем на WTA и ATP. Мы не можем в знак протеста бойкотировать соревнования, так как у нас рейтинговая система", — сказала Костюк.
Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах при условии нейтрального статуса. Единственным турниром, который отказался от участия представителей России и Белоруссии, стал Уимблдон.
28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс призвал спортивные федерации оперативно решить вопрос по допуску спортсменов из России.