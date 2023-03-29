Украинская теннисистка Костюк: весь год мы боролись за исключение россиян из тенниса

"Мы в течение последнего года боролись за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего вида спорта. К сожалению, мы не являемся независимыми игроками. Мы работаем на WTA и ATP. Мы не можем в знак протеста бойкотировать соревнования, так как у нас рейтинговая система", — сказала Костюк.