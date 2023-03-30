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1 час назад

Матч Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя

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Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) прерван из-за дождливой погоды.

Матч Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). Теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс ведёт со счётом 3:2. В данный момент игроки покинули корт.

Отметим, что за 28 минут матча Юбэнкс смог заработать пять брейк-пойнтов, однако ни одного не реализовал. Медведев четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.

Теннис,Кристофер Юбэнкс,Даниил Медведев,
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