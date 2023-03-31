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Рыбакина вышла в финал турнира в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами.

Рыбакина вышла в финал турнира в Майами
© globallookpress.com

Рыбакина в полуфинале победила американку Джессику Пегулу — 7:6 (7:3), 6:4.

Матч продлился почти два часа. Рыбакина 11 раз подала навылет и взяла шесть геймов на приеме. В финале Рыбакина встретится с победительницей матча между чешской Петрой Квитовой и румынкой Сораной Кырстя.

WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3) — 7:6 (7:3), 6:4

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