Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами.
Рыбакина в полуфинале победила американку Джессику Пегулу — 7:6 (7:3), 6:4.
Матч продлился почти два часа. Рыбакина 11 раз подала навылет и взяла шесть геймов на приеме. В финале Рыбакина встретится с победительницей матча между чешской Петрой Квитовой и румынкой Сораной Кырстя.
WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3) — 7:6 (7:3), 6:4