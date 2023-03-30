Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и готова допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований уже в мае. Об этом сообщает РИА Новости.
В федерации подчеркнули, что приняли к сведению решения исполкома МОК и проконсультируются с другими организациями для создания руководств, в которых будут изложены конкретные условия участия для игроков и вспомогательного персонала из России и Белоруссии.
«Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут выполнены, эти игроки смогут принять участие в соревнованиях уже в мае», — подчеркнули в ITTF.
Напомним, что во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Исполком организации предложил сохранить ограничения для спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, а также для команд из России и Белоруссии.