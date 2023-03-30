Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и готова допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований уже в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

В федерации подчеркнули, что приняли к сведению решения исполкома МОК и проконсультируются с другими организациями для создания руководств, в которых будут изложены конкретные условия участия для игроков и вспомогательного персонала из России и Белоруссии.

«Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут выполнены, эти игроки смогут принять участие в соревнованиях уже в мае», — подчеркнули в ITTF.