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1 час назад

Международная федерация настольного тенниса приняла решение по допуску россиян

Никита Бородкин

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и готова допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований уже в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

В федерации подчеркнули, что приняли к сведению решения исполкома МОК и проконсультируются с другими организациями для создания руководств, в которых будут изложены конкретные условия участия для игроков и вспомогательного персонала из России и Белоруссии.

«Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут выполнены, эти игроки смогут принять участие в соревнованиях уже в мае», — подчеркнули в ITTF.

Напомним, что во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Исполком организации предложил сохранить ограничения для спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, а также для команд из России и Белоруссии.

Теннис,Видео,
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