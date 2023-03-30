Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

В четвертьфинальном матче Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q). Встреча продлилась 1 час 29 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Юбэнкса четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.