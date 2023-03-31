Вице-чемпион Европы Сидоренко готов играть под нейтральным флагом

Серебряный призер чемпионата Европы по настольному теннису 2021 года в составе сборной России Владимир Сидоренко готов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
"Много было сообщений, что нас хотят допустить до соревнований, в итоге ничего не случилось, - сказал Сидоренко. - Конечно, хочется вернуться и сыграть, пусть даже в нейтральном статусе. Для меня не стоит вопрос, играть или нет, если пустят, я считаю, что надо воспользоваться возможностью, даже если будет нейтральный флаг. Посмотрим, вернут нас или нет, как оно все выйдет на самом деле".
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 30 марта Международная федерация настольного тенниса заявила о готовности вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
Сидоренко 20 лет, в этом сезоне он стал обладателем Кубка Германии в составе "Ной-Ульма". В паре с Максимом Гребневым в 2021 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров.