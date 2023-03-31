Вице-чемпион Европы Сидоренко готов играть под нейтральным флагом

"Много было сообщений, что нас хотят допустить до соревнований, в итоге ничего не случилось, - сказал Сидоренко. - Конечно, хочется вернуться и сыграть, пусть даже в нейтральном статусе. Для меня не стоит вопрос, играть или нет, если пустят, я считаю, что надо воспользоваться возможностью, даже если будет нейтральный флаг. Посмотрим, вернут нас или нет, как оно все выйдет на самом деле".