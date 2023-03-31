Медведев высказался о своей травме голеностопа

Даниил Медведев ответил, беспокоит ли его травма правого голеностопа, которую он получил в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

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«На корте голеностоп меня точно не беспокоит. Но все равно немного больно, потому что, наверное, было небольшое повреждение. Не знаю, что-то вроде синяка. Какое-то время он будет болеть.

Надеюсь, дальше будет лучше и лучше, но на корте меня ничего не беспокоит. Если честно, голеностоп не так уж сильно меня беспокоил начиная с матча против Давидовича [в четвертьфинале в Индиан-Уэллс].