Россиян допустят на Уимблдон

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдоне в 2023 году.
В пресс-релизе LTA говорится, что для них это было «невероятно трудное решение», однако она обусловлено позицией WTA и ATP по недопустимости дискриминации теннисистов по их национальному признаку.
Таким образом, в сезоне-2023 состоятся все четыре турнира «Большого шлема», и на каждом из них будут разыгрываться рейтинговые очки.
Отметим, что весной 2022 года Уимблдон вразрез с правилами ATP и WTA не допустил россиян и белорусов к участию в турнире «Большого шлема». В ответ на это ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков, а также оштрафовали LTA на $ 1 млн каждая.