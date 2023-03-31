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43 минуты назад

Уимблдон в 2023 году пройдёт с участием теннисистов и России и Беларуси

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Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдоне в 2023 году.

Россиян допустят на Уимблдон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-релизе LTA говорится, что для них это было «невероятно трудное решение», однако она обусловлено позицией WTA и ATP по недопустимости дискриминации теннисистов по их национальному признаку.

Таким образом, в сезоне-2023 состоятся все четыре турнира «Большого шлема», и на каждом из них будут разыгрываться рейтинговые очки.

Отметим, что весной 2022 года Уимблдон вразрез с правилами ATP и WTA не допустил россиян и белорусов к участию в турнире «Большого шлема». В ответ на это ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков, а также оштрафовали LTA на $ 1 млн каждая.

Теннис,
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