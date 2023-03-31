Россиян допустят на Уимблдон

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдоне в 2023 году.

В пресс-релизе LTA говорится, что для них это было «невероятно трудное решение», однако она обусловлено позицией WTA и ATP по недопустимости дискриминации теннисистов по их национальному признаку.

Таким образом, в сезоне-2023 состоятся все четыре турнира «Большого шлема», и на каждом из них будут разыгрываться рейтинговые очки.