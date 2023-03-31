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15 минут назад

Лукашенко пообещал «разобраться» с теннисисткой Соболенко

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально, но беззлобно прокомментировал поражение лучшей белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире WTA-1000, проходящем в американском Майами. Об этом пишет «Чемпионат».

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии все помнят победу Соболенко на Australian Open, все хвалят ее за громкие победы.

Вместе с тем, по словам президента, вторая ракетка мира нередко терпит поражения. В частности, она проиграла румынке Соране Кырсте (занимающей в женском рейтинге 74-ю строчку) со счётом 4:6, 4:6.

Соболенко прокомментировала сенсационное поражение в Майами

Арина допустила большое количество ошибок в последнем матче, «мало попадала даже в корт», отметил Лукашенко.

Глава государства предупредил, что намеревается «разобраться» с Соболенко на фоне ее постоянных проигрышей.

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