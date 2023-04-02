Чемпионка Уимблдона оценила решение вернуть россиян на турнир

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина оценила решение вернуть россиян и белорусов на турнир в 2023 году. Ее слова приводит Reuters.

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Казахстанская теннисистка, которая до 2018 года представляла сборную России, поддержала решение о допуске спортсменов из этих двух стран.

«Они играли в таком [нейтральном] статусе на всех турнирах. Уимблдон был единственным турниром "Большого шлема", на который их не пустили», — сказала она.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов на турнир. Среди них был пункт о том, что в соревнованиях не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.