Алькарас уступит Джоковичу место первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс», который в эти дни проходит в Майами.

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В борьбе за выход в финал турнира испанский спортсмен проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Поединок продлился 3 часа и 1 минуту и завершился в трех сетах с результатом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Таким образом, Алькарас потеряет статус первой ракетки мира и уступит его сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который свой последний матч провел на турнире в Дубае, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.