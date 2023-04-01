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30 минут назад

Теннисист Алькарас уступит Джоковичу место первой ракетки мира после проигрыша в Майами

Газета.Ruиещё 1

Испанский теннисист Карлос Алькарас потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс», который в эти дни проходит в Майами.

Алькарас уступит Джоковичу место первой ракетки мира
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В борьбе за выход в финал турнира испанский спортсмен проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Поединок продлился 3 часа и 1 минуту и завершился в трех сетах с результатом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Таким образом, Алькарас потеряет статус первой ракетки мира и уступит его сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который свой последний матч провел на турнире в Дубае, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Стоит отметить, что в финале «Мастерса» в Майами Синнер сыграет с Медведевым, который выходит в пятый финал подряд. В своем полуфинале он обыграл соотечественника Карена Хачанова.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Новак Джокович,
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