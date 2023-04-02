$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Титул в Майами стал для Квитовой первым в сезоне

Чемпионат.comиещё 8

Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова завоевала свой первый титул в сезоне, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Титул в Майами стал для Квитовой первым в сезоне
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Матч завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Этот трофей стал для неё 30-м в карьере. За победу Квитова получит $ 1 262 220 призовых и 1000 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Петра вернётся в топ-10 рейтинга WTA. В понедельник она станет десятой ракеткой мира.

Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходил с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующий победитель турнира Ига Свёнтек не смогла защитить титул, пропуская соревнования из-за травмы.

Теннис,Елена Рыбакина,Петр Квитов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий