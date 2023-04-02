Рыбакина проиграла в финале турнира в Майами

В ночь с 1 на 2 апреля в Майами (США) прошел женский финал турнира "Мастерс", в котором сошлись представительница Казахстана Елена Рыбакина и чешка Петра Квитова. Победа осталась за Квитовой 7:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты.

Первый сет чешка выиграла на тай-брейке. На счету Квитовой пять эйсов и ни одной ошибки на подаче, она реализовала два брейк-пойнта из семи. Рыбакина оформила 12 эйсов и допустила три двойных ошибки. Рыбакина реализовала один из двух брейк-пойнтов.

В полуфинале Рыбакина обыграла в сложном матче американку Джессику Пегулу со счетом 7:6, 6:4. Квитова оказалась сильнее румынской теннисистки Сораны Кырсти 7:5, 6:4. Сегодня в мужском финале встретятся первая ракетка России Даниил Медведев и Янник Синнер из Италии.

Напомним, что в полуфинале Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова 7:6, 3:6, 6:3. Синнер в своем поединке одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса 7:6, 4:6, 6:2. Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн.