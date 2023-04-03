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1 час назад

Кудерметова опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

Матч ТВиещё 1

Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 11 го на 13 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Кудерметова опустилась на 13-е место в рейтинге WTA
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На прошлой неделе Кудерметова проиграла чешке Маркете Вондроушовой во втором раунде турнира в Майами.

Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая восьмую строчку. Людмила Самсонова идет 15 й, Екатерина Александрова поднялась на 17 ю позицию.

Чешка Петра Квитова, ставшая победительницей турнира в Майами, вернулась в топ 10.

Рейтинг WTA от 3 апреля:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8975 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6945

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4866

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3191

10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 3162

13 (11). Вероника Кудерметова — 2360…

15 (15). Людмила Самсонова — 2246…

17 (18). Екатерина Александрова — 2185…

25 (26). Анастасия Потапова — 1679…

46 (54). Варвара Грачева — 1164…

63 (63). Анна Блинкова — 891…

70 (64). Анна Калинская — 813…

90 (92). Камилла Рахимова — 712

95 (95). Диана Шнайдер (все — Россия) — 684.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Камилла Рахимова,Джессика Пегула,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Анна Блинкова,Арина Соболенко,Петр Квитов,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Каролин Гарсия,Мария Саккари,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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