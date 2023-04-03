Кудерметова опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 11 го на 13 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Кудерметова проиграла чешке Маркете Вондроушовой во втором раунде турнира в Майами.
Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая восьмую строчку. Людмила Самсонова идет 15 й, Екатерина Александрова поднялась на 17 ю позицию.
Чешка Петра Квитова, ставшая победительницей турнира в Майами, вернулась в топ 10.
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8975 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6945
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4866
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3191
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 3162
13 (11). Вероника Кудерметова — 2360…
15 (15). Людмила Самсонова — 2246…
17 (18). Екатерина Александрова — 2185…
25 (26). Анастасия Потапова — 1679…
46 (54). Варвара Грачева — 1164…
63 (63). Анна Блинкова — 891…
70 (64). Анна Калинская — 813…
90 (92). Камилла Рахимова — 712
95 (95). Диана Шнайдер (все — Россия) — 684.