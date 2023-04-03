Самсонова прокомментировала допуск россиян на Уимблдон

Пятнадцатая ракетка мира Людмила Самсонова считает, что допуск россиян до участия в Уимблдоне дает возможность показать миру, что спорт объединяет людей. Такое мнение она высказала в понедельник ТАСС.

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31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.

"Здорово, что нас допустили до Уимблдона, это мой любимый турнир Большого шлема. Я очень рада, что мы имеем возможность показать всем, что спорт объединяет людей и что в данной ситуации мы можем быть полезны", - сказала Самсонова.

Самсоновой 24 года, на ее счету четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и один в парном. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022). В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.