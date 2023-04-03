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57 минут назад

Россиянка Рахимова пробилась во второй круг турнира в Колумбии

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Сегодня Камилла два часа боролась с киприоткой.

Россиянка Рахимова пробилась во второй круг турнира в Колумбии
Фото:  из открытых источников из открытых источников

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» в Боготе (Колумбия) состоялся матч первого круга турнира категории WTA 250 между россиянкой Камиллой Рахимовой и 155-й ракеткой мира Ралукой Джорджаной Шербан. Киприотка уступила в упорной борьбе – 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 5 минут. За это время Рахимова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, реализация брейк-пойнтов у россиянки составила 40%. На счету кипрской спортсменки один эйс, восемь ошибок при подаче и три успешно использованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге соперницей Рахимовой станет победитель матча Эжени Бушар (Канада) – Илена Ин-Альбон (Швейцария).

Грунтовый турнир в Боготе продлится до 9 апреля. Его призовой фонд составляет $259 303.

Теннис,Камилла Рахимова,Эжени Бушар,
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