Россиянка Рахимова пробилась во второй круг турнира в Колумбии

Сегодня Камилла два часа боролась с киприоткой.
Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Сентро-де-Альто Рендимьенто» в Боготе (Колумбия) состоялся матч первого круга турнира категории WTA 250 между россиянкой Камиллой Рахимовой и 155-й ракеткой мира Ралукой Джорджаной Шербан. Киприотка уступила в упорной борьбе – 6:7 (3:7), 3:6.
Встреча продлилась 2 часа 5 минут. За это время Рахимова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, реализация брейк-пойнтов у россиянки составила 40%. На счету кипрской спортсменки один эйс, восемь ошибок при подаче и три успешно использованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге соперницей Рахимовой станет победитель матча Эжени Бушар (Канада) – Илена Ин-Альбон (Швейцария).
Грунтовый турнир в Боготе продлится до 9 апреля. Его призовой фонд составляет $259 303.