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Карацев проиграл 115-й ракетке мира из Италии и покинул турнир в Марокко

Из россиян остался лишь Павел Котов.

Карацев проиграл 115-й ракетке мира из Италии и покинул турнир в Марокко
© из открытых источников

Сегодня, 3 апреля, в Марракеше (Марокко) состоялся матч первого круга турнира категории АТР 250 между россиянином Асланом Карацевым и 115-й ракеткой мира Франческо Пассаро. Итальянец добился победы = 7:5, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Карацев четырежды подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Пассаро два эйса, 13 ошибок при подаче и пять успешно использованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге Пассаро сыграет с сильнейшим в противостоянии двух французов Александра Мюллера и Ришара Гаске.

Грунтовый турнир в Марокко продлится до 9 апреля. Его призовой фонд составляет €562 815. Завтра, 4 апреля, в борьбу за титул вступит другой россиянин Павел Котов. Ему предстоит матч с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

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