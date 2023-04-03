Карацев проиграл 115-й ракетке мира из Италии и покинул турнир в Марокко

Из россиян остался лишь Павел Котов.

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Сегодня, 3 апреля, в Марракеше (Марокко) состоялся матч первого круга турнира категории АТР 250 между россиянином Асланом Карацевым и 115-й ракеткой мира Франческо Пассаро. Итальянец добился победы = 7:5, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Карацев четырежды подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Пассаро два эйса, 13 ошибок при подаче и пять успешно использованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге Пассаро сыграет с сильнейшим в противостоянии двух французов Александра Мюллера и Ришара Гаске.