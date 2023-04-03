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1 час назад

Блинкова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

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Грунтовый сезон стартовал.

Блинкова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
Фото: ChampionatChampionat

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). На старте турнира она в тяжёлой борьбе переиграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и закончилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Российская теннисистка сделала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Её соперница шесть раз подала навылет, один раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей россиянки станет американка Джессика Пегула, являющаяся третьей ракеткой мира. На этом турнире она посеяна под первым номером.

Теннис. WTA-500. Чарльстон (США). Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Анна Богдарь (Венгрия) — 7:6 (9:7), 6:2.

Теннис,Джессика Пегула,Анна Блинкова,
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