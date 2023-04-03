Кафельников пошутил о шансах Медведева вновь стать первой ракеткой мира

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не знает, сможет ли россиянин Даниил Медведев вновь стать первой ракеткой мира.В воскресенье Медведев выиграл «Мастерс» в Майами, в финале победив итальянца Янника Синнера. Ранее россиянин также завоевал титулы на турнирах в Дубае, Дохе и Роттердаме, дошел до финала в Индиан Уэллсе.
— Не знаю, реально ли Медведеву в этом году вновь стать первой ракеткой. В данном случае все зависит от Даниила. Все в его руках, не в моих, ха ха, — заявил Кафельников Sport24.
Медведев после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами поднялся на четвертое место в рейтинге ATP и возглавил Чемпионскую гонку.
Источник:Sport24