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39 минут назад

Кафельников пошутил о шансах Медведева вновь стать первой ракеткой мира

Матч ТВ

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не знает, сможет ли россиянин Даниил Медведев вновь стать первой ракеткой мира.В воскресенье Медведев выиграл «Мастерс» в Майами, в финале победив итальянца Янника Синнера. Ранее россиянин также завоевал титулы на турнирах в Дубае, Дохе и Роттердаме, дошел до финала в Индиан Уэллсе.

Кафельников пошутил о шансах Медведева вновь стать первой ракеткой мира
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Не знаю, реально ли Медведеву в этом году вновь стать первой ракеткой. В данном случае все зависит от Даниила. Все в его руках, не в моих, ха ха, — заявил Кафельников Sport24.

Медведев после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами поднялся на четвертое место в рейтинге ATP и возглавил Чемпионскую гонку.

Источник:Sport24

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Евгений Кафельников,
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