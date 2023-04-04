Стало известно о скандальной выходке украинской теннисистки

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30 минут назад

Украинская теннисистка Калинина не пожала руку россиянке Калинской после матча

Газета.Ru

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не пожала руку российской спортсменке Анне Калинской после очной встречи первого круга турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился победой россиянки со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

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Фото: REUTERSREUTERS

Калинская после матча подошла к сетке, чтобы пожать руку сопернице, но Калинина направилась собирать вещи. Украинка пожала руку только судье.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне выступают в нейтральном статусе. Стоит отметить, что решение LTA о недопуске россиян к своим турнирам привело к санкциям со стороны ATP и WTA.

Ранее чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина оценила решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турнир в 2023 году.

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