Павел Котов обыграл Педро Мартинеса-Портеро на старте турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов (114-я ракетка мира) одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) с испанцем Педро Мартинесом-Портеро (125-я ракетка мира).

В стартовом матче Котов выиграл у Мартинеса-Портеро со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Котов выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца один эйс, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.