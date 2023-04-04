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1 час назад

Павел Котов обыграл Педро Мартинеса-Портеро на старте турнира в Марракеше

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Российский теннисист Павел Котов (114-я ракетка мира) одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) с испанцем Педро Мартинесом-Портеро (125-я ракетка мира).

Павел Котов обыграл Педро Мартинеса-Портеро на старте турнира в Марракеше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В стартовом матче Котов выиграл у Мартинеса-Портеро со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Котов выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца один эйс, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующим соперником Павла станет победитель пары Алексей Ватутин (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Турнир категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) проходит с 3 по 9 апреля. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

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