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1 час назад

Касаткина обыграла Бренгл во втором круге турнира в Чарльстоне

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Global Look Press Касаткина обыграла Бренгл во втором круге турнира в Чарльстоне

Касаткина стартовала на турнире в Чарльстоне с победы над американкой Бренгл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка справилась в двух сетах.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне (США).

В матче второго раунда 25-летняя россиянка обыграла американку Мэдисон Бренгл. Встреча продлилась 50 минут и завершилась победой Касаткиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Касаткина выполнила один эйс, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Её соперница не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-поинта.

Следующей соперницей российской спортсменки станет победительница поединка второго круга между испанкой Кристиной Бучей и представительницей США Бернардой Перой.

Касаткина на соревнованиях в Чарльстоне посеяна под третьим номером.

Теннис,Дарья Касаткина,
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