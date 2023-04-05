Касаткина стартовала на турнире в Чарльстоне с победы над американкой Бренгл

В матче второго раунда 25-летняя россиянка обыграла американку Мэдисон Бренгл. Встреча продлилась 50 минут и завершилась победой Касаткиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Касаткина выполнила один эйс, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Её соперница не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-поинта.