Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира на турнире в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США).В матче второго круга Блинкова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.
В следующем раунде Пегула, имеющая первый номер посева, сыграет с победительницей матча София Кеннин (США) — Ирина Камелия Бегу (Бельгия, 15).
WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — 780 637 долларов
2 й круг
Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:0