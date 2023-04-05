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45 минут назад

Теннисистка Блинкова крупно проиграла Пегуле во втором круге турнира в Чарльстоне

Матч ТВиещё 2

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США).В матче второго круга Блинкова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.

Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира на турнире в Чарльстоне
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В следующем раунде Пегула, имеющая первый номер посева, сыграет с победительницей матча София Кеннин (США) — Ирина Камелия Бегу (Бельгия, 15).

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — 780 637 долларов

2 й круг

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:0

Теннис,Джессика Пегула,Анна Блинкова,
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