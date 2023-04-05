Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира на турнире в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США).В матче второго круга Блинкова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.