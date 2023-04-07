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Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча с Онс Жабер на турнире в Чарльстоне

70-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Калинская снялась с четвертьфинального матча с Онс Жабер
© Чемпионат.com

В матче 1/4 финала российская теннисистка встречалась с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Во втором сете при счёте 6:0, 4:1 в пользу тунисской теннисистки Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Продолжительность поединка составила 48 минут.

По ходу игры Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Жабер четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Онс Жабер сразится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия).

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