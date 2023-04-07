Калинская снялась с четвертьфинального матча с Онс Жабер

70-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

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В матче 1/4 финала российская теннисистка встречалась с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Во втором сете при счёте 6:0, 4:1 в пользу тунисской теннисистки Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Продолжительность поединка составила 48 минут.

По ходу игры Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Жабер четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.