Корда снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Американский теннисист, 27-я ракетка мира Себастьян Корда не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира.

Вместо Корды в основную сетку попал шведский теннисист Микаэль Имер, 53-я ракетка мира. Американец не принимал участия в турнирах с Australian Open, который проходил в январе.

Напомним, ранее четыре игрока топ-уровня снялись со стартующего на ближайшей неделе турнира «Мастерс». Несколько дней назад это сделали испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.