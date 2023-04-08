Андрей Рублев стал крестным отцом дочери Даниила Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев стал крестным отцом дочери бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.

© daria_dariach/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Супруга Медведева Дарья опубликовала в социальной сети фотографию с крестин дочки, прошедших в окрестностях Монте-Карло. Крестной матерью стала ее подруга Арина.

«Друзья, которые стали родными. Празднуем Алису Даниловну», — подписала снимок Дарья Медведева.

Алиса Медведева появилась на свет 14 октября 2022 года.

Даниил и Дарья Медведевы знакомы с детства, они оба занимались теннисом и вместе ездили на турниры. Пара официально зарегистрировала отношения в Москве в Кутузовском ЗАГСе, они расписались 12 сентября 2018 сразу после выступления спортсмена на US Open.

Медведев ранее улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов благодаря победе на турнире серии «Мастерс», прошедшем в американском Майами. Он поднялся с пятого на четвертое место.