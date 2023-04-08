$79.50+0.1487.10+0.37

Андрей Рублев стал крестным отцом дочери Даниила Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев стал крестным отцом дочери бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.

Андрей Рублев стал крестным отцом дочери Даниила Медведева
© daria_dariach/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Супруга Медведева Дарья опубликовала в социальной сети фотографию с крестин дочки, прошедших в окрестностях Монте-Карло. Крестной матерью стала ее подруга Арина.

«Друзья, которые стали родными. Празднуем Алису Даниловну», — подписала снимок Дарья Медведева.

Алиса Медведева появилась на свет 14 октября 2022 года.

Даниил и Дарья Медведевы знакомы с детства, они оба занимались теннисом и вместе ездили на турниры. Пара официально зарегистрировала отношения в Москве в Кутузовском ЗАГСе, они расписались 12 сентября 2018 сразу после выступления спортсмена на US Open.

Медведев ранее улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов благодаря победе на турнире серии «Мастерс», прошедшем в американском Майами. Он поднялся с пятого на четвертое место.

Андрей Рублев поднялся с седьмой строчки на шестую, а Карен Хачанов — на 11-ю с 16-й.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий