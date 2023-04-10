$79.50+0.1487.10+0.37
19 минут назад

Фрэнсис Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпионат.comиещё 2

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.

15-я ракетка мира Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, накануне Тиафо стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), обыграв в финальном матче аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира) — 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Ранее также стало известно о снятии со стартующего «Мастерса» множества других игроков топ-уровня. Сегодня появилась информация о снятии с турнира 44-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы. Несколько дней назад это сделали его соотечественники Томми Пол и Себастьян Корда, а также испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас.

Теннис,Брэндон Накашима,Себастьян Корда,Фрэнсис Тиафо,Томми Пол,Томас Мартин,Рафаэль Надаль,Денис Шаповалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий