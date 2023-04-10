15-я ракетка мира Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.

Ранее также стало известно о снятии со стартующего «Мастерса» множества других игроков топ-уровня. Сегодня появилась информация о снятии с турнира 44-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы. Несколько дней назад это сделали его соотечественники Томми Пол и Себастьян Корда, а также испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.