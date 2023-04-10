Медведев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг. В топ-10 произошёл ряд изменений.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. Незначительного от него отстаёт испанец Карлос Алькарас. Третьим идёт грек Стефанос Циципас.

Первая ракетка России Даниил Медведев потерял одну позицию и стал пятым. Это произошло после того, как норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Эшториле (Португалия). Андрей Рублёв – шестой.

Карен Хачанов также потерял одну позицию. Его опередил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Хьюстоне (США).