Медведев продолжает лидировать в чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Так, первая ракетка России Даниил Медведев продолжает лидировать после победы на «Мастерсе» в Майами, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович занимает второе место, испанец Карлос Алькарас идёт третьим.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв также сохранили свои позиции — 9 ю и 12 ю соответственно.

Российский теннисист Павел Котов, дошедший до полуфинала грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше, поднялся на 48 позиций и теперь занимает 81-е место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP. 10 апреля

1 (1). Даниил Медведев (Россия)— 3030 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2430.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1910.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 1735.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1480.

6.(6) Тейлор Фритц (США) — 1275.

7 (7). Томми Пол (США) — 1265.

8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1255.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1215.

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 1140… ….

12 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 885…

81 (129). Павел Котов (Россия) — 239…

86 (76). Александр Шевченко (Россия) — 235…