Джокович рассчитывает улучшить результаты на грунтовых турнирах в этом сезоне

— Что касается грунтового сезона, то я много тренировался на этом покрытии. В последние два сезона в Монте Карло у меня не было особых успехов. Я не играл здесь в хороший теннис, поэтому, надеюсь, что в этом году смогу набрать форму и начать сезон лучше, чем в предыдущие годы.



Исходя из моего опыта и карьеры могу сказать, что первые два матча на этом покрытии являются для меня самыми важными, — приводит слова Джоковича Eurosport.