Джокович рассчитывает улучшить результаты на грунтовых турнирах в этом сезоне

Джокович рассчитывает улучшить результаты на грунтовых турнирах в текущем сезоне
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в преддверии старта «Мастерса» в Монте Карло заявил, что рассчитывает в текущем сезоне улучшить результаты на грунтовых турнирах.Последним матчем для Джоковича стал турнир в Дубае, где он уступил россиянину Даниилу Медведеву.
— Что касается грунтового сезона, то я много тренировался на этом покрытии. В последние два сезона в Монте Карло у меня не было особых успехов. Я не играл здесь в хороший теннис, поэтому, надеюсь, что в этом году смогу набрать форму и начать сезон лучше, чем в предыдущие годы.
Исходя из моего опыта и карьеры могу сказать, что первые два матча на этом покрытии являются для меня самыми важными, — приводит слова Джоковича Eurosport.
«Мастерс» в Монте Карло стартовал в воскресенье. Джокович — двукратный победитель турнира. Серб стартует со второго круга, где его соперником может стать россиянин Иван Гахов.