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Джокович: возможно, Алькарас, Синнер и Руне — это следующая «Большая тройка»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос о способностях испанца Карлоса Алькараса, а также оценил шансы лучших молодых теннисистов приблизиться к статусу игроков «Большой тройки» (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича).

Джокович назвал следующую «Большую тройку»
© Чемпионат.com

«Конечно, то, как он играл в последнее время, а также последние полтора года, сделало его одним из лучших игроков в мире на любом покрытии. Он доказал, что может выиграть турнир «Большого шлема». Он выиграл его на корте с твердым покрытием, когда большинство людей думали, что он впервые выиграет на грунте. Это показывает, какой он совершенный игрок. Я думаю, что у него отличный менталитет, боевой дух, он всегда сильно давит, отнимает время у своего соперника, и я думаю, что он тактически хорошо адаптируется к каждому сопернику. Он очень, очень универсальный игрок.

Удивительно, что в нашем виде спорта есть такой чемпион, как он. И он так молод… Также приятно иметь ещё одно сильное соперничество, которым люди увлечены, между ним и Янником Синнером. Мы видели захватывающие матчи между ними в Индиан-Уэллсе и Майами. Я уверен, что эти два парня вместе с Хольгером Руне будут лидерами. Это может быть следующая Большая тройка (улыбается).

Удивительно, что в нашем виде спорта есть такой чемпион, как он. И он так молод… Также приятно иметь еще одно серьезное соперничество, которое волнует людей, — соперничество между ним и Янником Синнером. Мы были свидетелями захватывающих матчей между ними в Индиан-Уэллсе и Майами. Я уверен, что эти два парня, а также Хольгер Руне будут лидерами. Возможно, это следующая Большая тройка (улыбается)», — приводит слова Джоковича L’Équipe.

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