Теннисист Медведев опустился на пятую строчку рейтинга ATP
Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации во вторник.
Медведева, у которого 5 150 очков, обошел норвежец Каспер Рууд (5 255 очков). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе и третье места сохранили испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно. На шестом месте остался еще один россиянин Андрей Рублев. Карен Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидирует полька Ига Свёнтек, второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина (8-е место).
Свои позиции сохранили россиянки Вероника Кудерметова (13-е место), Людмила Самсонова (15), Анна Блинкова (63). Анастасия Потапова поднялась на одну позицию и теперь занимает 24-е место, Варвара Грачева поднялась на две позиции (44), Анна Калинская - на восемь (62), Диана Шнайдер - на семь (88). Екатерина Александрова опустилась на одну строчку и стала 18-й, Камилла Рахимова опустилась с 90-го на 92-е место мирового рейтинга.