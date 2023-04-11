Медведев опустился на пятую строчку рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации во вторник.

Медведева, у которого 5 150 очков, обошел норвежец Каспер Рууд (5 255 очков). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе и третье места сохранили испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно. На шестом месте остался еще один россиянин Андрей Рублев. Карен Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.