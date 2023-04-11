Потапова рассказала об отношениях с украинками Костюк и Ястремской

«Заранее с Даяной продумали акцию «Нет – политике, только спорт!» на Уимблдоне в 2016-м? Нет, мы просто всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали – как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Ничего не изменилось. Сейчас чуть-чуть изменилось. Мы довольно близко дружили с Мартой, но, к сожалению, человек решил изменить своё мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне её судить, ведь это её выбор. И я уважаю её выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно.



Я приезжаю на турнир и моя цель – обыграть своего соперника. Неважно, откуда он, что происходит. Может быть, этот вайб, как вы сказали, или напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками с Украины нет. С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, «прикалываемся». То, о чём вы сказали, такого нет. Может быть, с некоторыми есть, но, опять же, я на это не обращаю внимания, потому что нет в этом смысла», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.