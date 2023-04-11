Потапова отреагировала на хейт после инцидента с джерси «Спартака»

«Я не расстраивалась, меня это не задело. Абсолютно спокойно к этому отнеслась. Во-первых, что это вылилось в такую историю, стало сюрпризом для меня и для всех. Но, видимо, людям главное дать повод и дальше они сделают всё сами — увидят скрытый смысл, которого там абсолютно нет. Я видела, что писали много. Но больше всего ощутила поддержку от российских медиа и от многих иностранных СМИ. У меня даже выросла активность в соцсетях, это стало неожиданным хайпом. Очень много получала сообщений: «Настя, не обращай внимания, всё нормально, мы знаем, что в этом ничего такого нет». Выступали с поддержкой на разных языках: писали не только на русском. Мне никогда в жизни не писали столько русскоязычных, сколько в этот раз и именно со словами поддержки. Но у меня Инстаграм* (*Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) больше направлен на европейскую аудиторию, на англоязычную. Но в тот момент наши русскоговорящие ребята объединились и поддержали меня, хотя я не особо переживала по этому поводу. О том, что, как писали некоторые СМИ, меня исключат из тура, даже и речи не шло. Заголовки такие были… Надо дать повод. Мы думали, что даже больше от игроков будет какая-то неадекватная реакция.