Теннисистка Потапова рассказала об отношениях с украинками

«К сожалению, человек решил изменить мнение — и не только обо мне. Беспричинно. Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю его. Если ей так проще, то я это принимаю. Мне ни горячо, ни холодно», — подчеркнула Потапова.