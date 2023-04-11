Теннисистка Потапова рассказала об отношениях с украинками
Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что продолжает общаться с украинскими спортсменками. В интервью порталу «Чемпионат.com» она призналась, что довольно близко дружила с Мартой Костюк, которая недавно отказалась жать ей руку после матча.
«К сожалению, человек решил изменить мнение — и не только обо мне. Беспричинно. Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю его. Если ей так проще, то я это принимаю. Мне ни горячо, ни холодно», — подчеркнула Потапова.
Теннисистка отметила, что не чувствует напряжения во время матчей против украинских спортсменок. С некоторыми она до сих пор здоровается, общается, сидит в раздевалке и смотрит соцсети.
«Может быть, с некоторыми есть напряжение. Однако, опять же, не обращаю внимания, потому что нет смысла», — добавила Потапова.
Напомним, что Костюк отказывалась от рукопожатий после матчей с Потаповой и Варварой Грачевой. Аналогичным образом поступила и украинская теннисистка Ангелина Калинина после игры с Анной Калинской.