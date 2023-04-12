Кафельников усомнился в Медведеве

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от игры Медведева на грунте, исходя всю его историю «любви» с этим покрытием. Пока нет никаких предпосылок, что он будет хорошо выступать на земле. Надеюсь, что я ошибаюсь, но картина сейчас такая. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть. Нужно ждать травяную часть сезона. Любые турниры, но только не грунт», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.