Иван Гахов уступил Новаку Джоковичу в «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) не смог выйти в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), уступив в матче второго круга 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу .

Игра завершилась победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. По ходу игры Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гахова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.