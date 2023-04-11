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7 минут назад

Иван Гахов уступил Новаку Джоковичу в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпионат.com

Российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) не смог выйти в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), уступив в матче второго круга 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Иван Гахов уступил Новаку Джоковичу в «Мастерсе» в Монте-Карло
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра завершилась победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. По ходу игры Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гахова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

Теннис,Иван Гахов,Новак Джокович,
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