Греческий теннисист Циципас назвал футбольный клуб, за который болеет

«Я болею за «Дженоа» с детства. Увлечение началось с видеоигр: я решил, что они будут моей итальянской командой, за которую я буду болеть. Я очень хочу однажды пойти и посмотреть матч на стадионе и поболеть за них», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.