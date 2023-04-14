Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Первая ракетка России Даниил Медведев в четверг обыграл немца Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Монте-Карло.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина, имеющего на турнире 3-й номер посева. Зверев был 13-м сеяным. В четвертьфинале Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Медведев продлил победную серию, теперь она составляет 8 матчей. До выступления в Монте-Карло россиянин вышел в финал на 5 турнирах ATP подряд, выиграв 4 из них. Теперь теннисисты сыграли 14 очных матчей, на счету Медведева 8 побед, этот матч стал первым на грунтовом покрытии в истории их противостояния.

Медведеву 27 лет, он занимает 5-е место в мировом рейтинге. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 побед на турнирах АTP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Звереву 25 лет, он располагается на 16-й позиции в рейтинге ATP, на счету спортсмена 19 титулов под эгидой организации, в том числе 2 победы на Итоговом турнире ATP. Теннисист является финалистом Открытого чемпионата США 2020 года. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, в финале обыграв россиянина Карена Хачанова.