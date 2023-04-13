WTA возобновит проведение теннисных турниров в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала возвращение турниров в Китай, согласившись с тем, что правительство страны не будет проводить расследование обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых бывшей теннисисткой Пэн Шуай, сообщает BBC.

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде в ноябре 2021 года заявила, что ее «вынудили» вступить в сексуальные отношения с бывшим вице премьером Китая Чжан Гаоли. В связи с этим WTA приостановила свои мероприятия в Китае и заявила, что не вернется, пока не будет проведено расследование и не будет доказательств безопасности Пэн Шуай.

Выдвинув обвинение в сообщении в социальной сети, Пэн Шуай ненадолго исчезла из поля зрения общественности, а затем она отрицала свои прежние показания. Чжан Гаоли публично не прокомментировал это обвинение. WTA призвала китайские власти провести «полное, честное и прозрачное» расследование, прежде чем какие либо турниры могут быть вновь проведены в стране.

— Мы занимаемся этим уже 16 месяцев, и мы убеждены, что на данный момент наши просьбы не будут удовлетворены. Продолжать ту же стратегию не имеет смысла, нужен другой подход. Надеюсь, после возвращения можно будет добиться большего прогресса. Мы получили некоторые заверения от людей, близких к Пэн, что она в безопасности и живет со своей семьей в Пекине, — заявил исполнительный директор WTA Стив Саймон BBC Sport.

Саймон добавил, что «подавляющее большинство» игроков поддерживают возвращение в Китай.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что глава организации Томас Бах провел беседу со спортсменкой в формате видеоконференции, и она сообщила, что с ней все в порядке. В феврале в интервью L’Equipe китаянка заявила, что не подвергалась сексуальному насилию.