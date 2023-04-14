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Даниил Медведев снялся с грунтового турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в грунтовом турнире категории АТР-500, который пройдёт на следующей неделе в Барселоне (Испания). В основной сетке Медведева заменит испанец Педро Мартинес-Портеро, занимающий 127-е место в рейтинге АТР.

Медведев снялся с грунтового турнира в Барселоне
© Чемпионат.com

Ранее Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале третий сеяный Медведев уступил шестой ракетке турнира датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6. По итогам турнира в Монте-Карло Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге АТР.

Турнир в Барселоне пройдёт с 17 по 23 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 6:3. Медведев не участвовал в соревнованиях.

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