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19 минут назад

Космонавты Иванченков и Крикалев сыграют в теннис на турнире в Минске

ТАСС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и РФ Сергей Крикалев и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Иванченков примут участие в теннисном турнире в Минске. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации тенниса России, глава российской делегации на турнире Шамиль Тарпищев.

Космонавты Иванченков и Крикалев сыграют в теннис на турнире в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра мы проведем турнир в Минске, который объединит несколько событий: он посвящен Дню единения народов Белоруссии и России и Дню космонавтики, - сказал Тарпищев. - Сыграют политики, почетные гости и легенды космонавтики, такие как Сергей Крикалев, Сергей Залетин, Валерий Токарев, Александр Иванченков".

"Вчера встречались с Александром Лукашенко, общались, долго сидели. Посмотрим, может и он захочет сыграть в нашем турнире. Пока всего заявлено 16 пар", - добавил он.

Турнир пройдет 15-16 апреля. В нем примут участие по 8 пар из России и Белоруссии.

13 апреля Тарпищев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили состояние дел в теннисе в плане проведения соревнований в Белоруссии и России, а также на международной арене.

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