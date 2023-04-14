Зверев обвинил Медведева в нечестной игре после поражения в Монте-Карло

«Он один из самых несправедливых игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он этого не делает. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начинаю играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом. Конечно, вы можете сказать, что нехорошо, что я отвлекаюсь. Этого не должно случаться со мной, и это полностью моя вина, и это действительно было плохо с моей стороны. Но всё же я чувствую, что честная игра всегда должна быть частью спорта», — сказал Зверев в послематчевом интервью Sky Sports.