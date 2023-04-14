Теннисист Рублев о победе над Штруффом: это был драматичный матч

6 ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что чувствует после победы над немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

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«Я смог показать отличный уровень, за исключением некоторых моментов, когда я начал проявлять эмоции. В конце концов, это был драматичный матч, особенно во втором сете. Но я смог успокоиться и сыграть хороший тай-брейк, и мне повезло выиграть в двух сетах», – сказал Рублев пресс-службе ATP.

Матч Рублева и Штруффа закончился со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Этот полуфинал «Мастерса» – пятый для российского теннисиста.